Motosiklet Sürücüsü Şerit İhlali Yaptı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI VE YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

Antalya’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarpıp ağır yaralandı. Kaza, Altınova Bulvarı’nda gerçekleşti. Havalimanı istikametinde seyreden Şehmus Y. yönetimindeki 07 BLA 410 plakalı otomobil, şerit ihlali yaptığı belirtilen ve kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin ön camına çarpıp daha sonra asfalt zemine düştü. Motosiklet ise kazanın etkisiyle yaklaşık 500 metre kayarak durabildi.

OLAY YERİNDE YARDIM GÖSTERİLDİ

Otomobil sürücüsü Şehmus Y. ve yanındaki arkadaş, hemen araçtan inerek yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmeye koştu. Kan kaybeden sürücüyü güneşten korumak için gömleklerini çıkaran ikili, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan ambulans ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza anında, sol şeritte giden otomobilin, sağ şeritten hızlı bir şekilde sol şeride geçen motosiklete çarptığı anlar kaydedildi.

TANIK GÖRÜŞLERİ VE SORUŞTURMA

Görgü tanıkları, kazanın motosiklet sürücüsünün sağ şeritten sol şeride ani ve hızlı bir geçiş yapması nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca ambulansın olay yerine geç geldiğine dair iddialar mevcut. Otomobil sürücüsü Şehmus Y., kazanın şokunu yaşarken, “Motosiklet sürücüsü en sağ şeritten sol şeride aniden geçti. Frene basıp kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım ama önemli değil, adam ölmesin, gerisi boş,” diyerek yaralı sürücünün hayatta kalması için gösterdiği çabayı dile getirdi. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anına ait görüntüler, olayın detaylarının incelenmesi için yetkililere teslim edildi.