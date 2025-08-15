Motosiklet Sürücüsü Sınavdan Kaldı

OLAYIN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

Bir motosiklet sürücüsü, ehliyet sınavı esnasında yaptığı bir hamle nedeniyle başarısız oldu. Bu anlara ait olan görüntüler sosyal medyada yayılarak hızlıca gündem haline geldi. Görüntülerde, sürücünün ışıklara 30 metreden daha az mesafe kala şerit değiştirdiği ve bu süreçte sola sinyal vermediği açıkça görülüyor. Ayrıca, kavşak girişinde düz çizgide geçtikten sonra sollama yapması dikkatleri çekti. Bu nedenlerle sınavı yöneten kişi tarafından başarısız ilan edilen sürücü hakkında pek çok yorum yapıldı.

KURAL İHLALLERİNE DİKKAT

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Işıklara 30 metreden az mesafe kalasıya şerit değişikliği nedeniyle ihlal var” ve “Kavşak girişi lamba dibinde şerit değiştirmek yasak” ifadeleriyle kural ihlallerine dikkat çekti. Diğer kullanıcılar ise sürücüyü savunarak, “Mecburiyetten şerit değiştirmek zorunda kaldı. Ben olsam itiraz ederim” şeklinde yorumlarda bulundu.

SINAV UYGULAYICISINA YÖNELİK TEPKİLER

Tepkiler arasında sınavı gerçekleştiren kişiye yönelik eleştiriler de ön plana çıktı. Bir kullanıcı, “Sınav uygulayıcısı da hatalı solladı o zaman. Motor sınavdan kaldı ama uygulayıcı da cezayı yedi, kaydı var” şeklinde bir yorum yaptı. Diğer bir yorumda ise, “Anlaşılan sadece motorcu değil, yeşilde arabayı kaldıramayan araç sürücüsü de direksiyondan kaldı” denildi.