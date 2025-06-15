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Motosiklet Sürücüsü, Tehlikeli Hareketler Yaptı

TEHLİKELİ MOTOSELİKLET HAREKETLERİ

Sakarya D-650 kara yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi yaşamını hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. Bu tehlikeli yolculuk, yolda ilerleyen bir otomobil içindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TEHLİKELİ İLERLEYİŞ

D-650 Karayolu’nun Adapazarı-Karasu yönünde giden 81 AEG 699 plakalı motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler gerçekleştirerek diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye soktu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsü aracın üzerinde yatarak kilometrelerce ilerledi. Sürücünün bu riskli hareketi yoğun trafikte uzun süre devam etti ve görüntülerde dengesini ve çevresindeki araçları hiçe sayarak ilerlediği gözlemlendi.

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