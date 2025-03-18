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Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Kaza, Turgut Özal Bulvarı ile Taşlıboğaz Bulvarı kesişimindeki kavşakta meydana geliyor. Alınan bilgilere göre, 34 HSA 221 plakalı otomobil ile 09 ANC 614 plakalı motosiklet, kavşak içerisinde çarpışıyor.

KAZA SONUCU YARALANMA

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruluyor. Kaza ihbarının ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderiliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar bulunduğu tespit ediliyor. Yaralı sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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