Motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı görüntülendi

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA YER ALIYOR
Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönmekte olan hafif ticari araca arkadan çarptı.
HÜSEYİN M.’NİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Motosikletin sürücüsü Hüseyin M, 07 AUN 224 plakalı motosiklet ile Aşağı Işıklar Mahallesi yakınlarında, aynı yönde hareket ederken yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna giren Hatice Ö. yönetimindeki 06 FL 5543 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.