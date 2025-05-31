Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Kaza Antalya’da

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Serik ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, bugün saat 18.00’de Akçaalan mahallesi Tuzlaburun caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 07 YG 299 plakalı kamyonet ile Davut E. idaresindeki 73 ABG 572 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Davut E., ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, ambulans gelene dek yaralının üstünü battaniye örterek yağmurdan korudu. Vatandaşların ihbarı ile birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Davut E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.