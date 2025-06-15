Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Kaza Oldu

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPŞTI, YARALI VAR
Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. A.E’nin kullandığı 31 ATJ 047 plakalı otomobil, Musa G. idaresindeki 34 CYZ 926 plakalı motosikletle Sutaşı mevkisinde çarpıştı.
KAZA ANINDA POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Musa G, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.