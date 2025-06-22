Motosiklet Sürücüsü, Yasaklı Alanda Tartıştı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE TARTIŞMA

Avcılar Sahili’ne girmesi yasak olan motosikletli sürücü, güvenlik görevlileri ile uzun bir tartışma yaşadı. Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde 17 Haziran gecesi meydana geldi. Motosikletin motorlu araç girişinin yasak olduğu alanda bulunduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri, alkollü olduğu ileri sürülen sürücüyle iletişime geçti. Tartışma sırasında sürücünün arkadaşı da katıldı.

MOTOSİKLETİN YASAK OLDUĞU ALANDAKİ TARTIŞMA

Sürücü, motosikletinin sahile girişinin yasak olmadığını iddia ederken, arkadaşının sahilden ayrılmalarını istemesiyle gerginlik arttı. Güvenlik görevlileri, sürücünün alkollü olduğunu vurgulayarak, çağırdıkları polis ekibi gelene kadar motosikletin çıkmasına müsaade etmedi. Arkadaşının sinirlenerek güvenlik görevlilerine “Bu motosiklet çalıntı mı?” şeklinde bağırması tartışmanın hararetini artırdı. Güvenlik görevlilerinin sürücüyü motosikletten inmesi için uyarılarına rağmen, sürücü “İnmiyorum” diyerek karşılık verdi.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHELE ETTİ

Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. Güvenlik görevlileri de aynı şekilde tartışmayı kaydetti ve ardından polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Polis, sürücünün alkollü olduğunu tespit ederken, motosiklet sürücüsüne ‘Yaya yolunda’ motosiklet kullanmak suçundan 11 bin 434 lira para cezası kesildi.