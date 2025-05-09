Motosiklet Sürücüsü Yusuf Akat Hayatını Kaybetti

REFÜJDEKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMA SONUCU TRAJİK KAZA

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir kazada, bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü Yusuf Akat (25), elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Yusuf Akat’ın kullandığı motosiklet, yola çıkan bisikletliye çarpmamak için yaptığı ani hareketle elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDE SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yusuf Akat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akat’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.