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Motosiklet Sürücüsüne 40 Bin TL Ceza

MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ HAREKETLER

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü trafikte ilginç bir hareket sergileyerek motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Olay, İskenderun-Arsuz yolu üzerindeki Gökmeydan Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Motosikletin üzerine yatarak ilerleyen bu sürücünün tehlikeli akrobasisi, bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu tehlikeli davranışı tespit ettikten sonra sürücüye 40 bin 514 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu durum, trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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