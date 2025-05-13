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Motosiklet Sürücüsüne Ceza Kesildi

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE TEHLİKE

Kahramanmaraş’ta motosiklet kullanan bir sürücü, trafik güvenliğini riske atan hareketler yaptığı için 19 bin 684 lira ceza aldı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bu tehlikeli davranışları sosyal medya hesabında paylaştığını tespit etti.

SÜRÜCÜYÜN TESPİTİ VE CEZALANDIRILMASI

Ekipler, plaka bilgilerini kullanarak sürücü R.K.’yı yol uygulamasında yakaladı. Bu süreçte, şüpheliye “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan ceza verildi. R.K.’nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, motosikleti ise trafikten men edildi.

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