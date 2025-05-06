Haberler

Motosiklet Sürüş Eğitimi Düzenlendi

GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜŞ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücüleri için “Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim, sürücülere hayati bilgiler sunarak trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan haftanın etkinlikleri çerçevesinde, eğitim İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

ETKİNLİKTE YER ALAN DETAYLAR

“Birkural1ömür” mottosuyla tasarlanan etkinlikte, motosiklet kulüplerine üye olan sürücüler ile bireysel kullanıcılar, güvenli sürüş konularında yerinde bilgilendirildi. Eğitimde, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik temel sürüş teknikleri dikkat çekici bir şekilde anlatıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin trafik güvenliği bilincini artırmada büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yıkım Nedeniyle Yan Bina Tahliye Edildi

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binadan düşen betonlar yan binanın sakinlerini tahliye ettirdi. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Haberler

Mersin’de Hırsızlık Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de, 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.O. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine geri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.