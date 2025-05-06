Motosiklet Sürüş Eğitimi Düzenlendi

GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜŞ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücüleri için “Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim, sürücülere hayati bilgiler sunarak trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan haftanın etkinlikleri çerçevesinde, eğitim İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

ETKİNLİKTE YER ALAN DETAYLAR

“Birkural1ömür” mottosuyla tasarlanan etkinlikte, motosiklet kulüplerine üye olan sürücüler ile bireysel kullanıcılar, güvenli sürüş konularında yerinde bilgilendirildi. Eğitimde, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik temel sürüş teknikleri dikkat çekici bir şekilde anlatıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin trafik güvenliği bilincini artırmada büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.