Motosiklet, tabela ile çarpıştı

MASAİST KAZA ANLARI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün etkileyici bir kaza ile sonuçlandı. Hızla ilerleyen motosikletli, sağ şeride dönmekte olan bir otomobili fark etmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bir tabela ile çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, motosiklet sürücüsü, caddede ilerlerken sağ şeride dönüş yapan otomobili geç fark etti. Ani bir refleksle otomobile çarpmaktan son anda kaçınan sürücü, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tabela ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, metrelerce sürüklendi. Bu anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.