Motosiklet, Taksiyle Çarpıştı, Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ticari taksi, motosiklet ile çarpışarak ardından yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Manavgat ilçesindeki Demokrasi Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi kavşağında gerçekleşti. Yapaşy Şelale yönünden Mithatpaşa Caddesi’ne dönüş yapmakta olan Abdullah Şirin’in kullandığı 07 J 0432 plakalı ticari taksi, aynı yönde seyreden Aziz Mert Demirci’nin sürücüsü olduğu 07 AVC 865 plakalı motosiklete çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, Mithatpaşa Caddesi’nden Demokrasi Bulvarı’na çıkmak için bekleyen İlkan Öksüz’ün kullandığı 35 DNS 93 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Mert Demirci, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin motosiklete çarpması ve motosikletin savrularak otomobile çarptığı anlar net bir şekilde kaydedildi.