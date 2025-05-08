Motosiklet Tamirhanesinde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

PATLAMA VE YANGIN OLAYI

İstanbul Kağıthane’de bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı esnasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Yangın, saat 14.30 sularında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın birinci katındaki tamirhanede meydana geldi.

DUMANLAR NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun dumanlar nedeniyle dört kişi içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra motosiklet tamirhanesinin deposunda bulunan Oğuzhan Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Yangında yaralanan Mustafa G. (56), Cemal Ö. (58) ve Ümit Ç. (39), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ç. adlı yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAVCILIK İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Oğuzhan Gündoğdu için olay yeri savcılığı incelemelerde bulundu. Patlama ve yangınla ilgili detaylı inceleme süreci devam ediyor.