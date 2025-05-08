Motosiklet Tamirhanesinde Patlama Oldu

İSTANBUL’DA MOTOSİKLET TAMİRHANESİNDE PATLAMA

İstanbul Kağıthane’de bir motosiklet tamirhanesinde gerçekleşen patlama sonrasında çıkan yangında bir genç hayatını kaybetti. Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Oto Sanayi’de yer alan motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı esnada beklenmedik bir patlama oldu. Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun dumanlar nedeniyle dört kişi içeride mahsur kaldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Yangın sırasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan Oğuzhan Gündoğdu (31) yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar Mustafa G. (56), Cemal Ö. (58) ve Ümit Ç. (39) ise hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çevrede toplanan vatandaşlar büyük bir üzüntü yaşadı, bazıları yangını camlardan ve balkonlardan izledi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı dükkanda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Gündoğdu’nun cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI

Olayın ardından konuşan vatandaşlardan Ömer Tüfekçi, “Yangın motor tamirhanesinde kaynak yaparken çıkmış. Vefat eden kişinin babası sonradan geldi. Onun haricinde içeride başkaları da varmış. Diğerlerini hastaneye götürmüşler. Vefat eden kişiyi tanıyorum, yangını gördüm. Vefat eden kişi yardım istedi ama kurtaramadılar. Gelen arkadaş onu alamadığını kurtaramadığını söyledi” dedi.

Hayatını kaybeden gencin arkadaşı Ahmet Koç ise “Ben de buranın eski çalışanıydım. İş yerime giderken burada yangın olduğunu söylediler geldim ve arkadaşın vefat ettiğini öğrendim. Yangın kaynak yapılırken meydana gelmiş. Diğerleri çıkmayı başarmış fakat kendisi depo bölümünde kalmış ve vefat etmiş. Kendisi arkadaşımdı. Çalıştığı yerdeki ustalardan biriydi” ifadelerini kullandı.