Motosiklet Tamirhanesine Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI OLAYI

İstanbul Küçükçekmece’de bir motosiklet tamirhanesine motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Saldırı, saat 20.30 civarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak’ta meydana geldi.

OLAY ANINI ANLATTI

İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, motosiklet tamirhanesinin önüne geldi. Şüphelilerden biri, iş yerine peş peşe ateş açtıktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay sonrası, vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, iş yerine ve park halinde bulunan bir otomobile kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Esnaf Zekeriya Karakılıç, “Saat 20.25 sıralarında çok yakınımızda 3-4 el silah sesi duyduk, kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her yer barut kokuyordu. Kimseyi görmedik. Çıktığımızda yandaki motorcunun dükkanına ve park halindeki kendi aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Motorun üzerinde iki kişinin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra polisi aradık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Olay sırasında dükkan açıktı” dedi.

POLİS ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olaydan hemen sonra polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş bir çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, bölgedeki görüntüleri inceleyerek saldırganların izini sürmek için yoğun mesai yapıyor. Olayın sebebi ve şüphelilerin kimliği hakkında detaylar ortaya çıkmaya bekleniyor.