Motosiklet, Tankere Çarpma Sonucu Öldü

BAKIRKÖY’DE POLİS MEMURU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

D-100 KARAYOLUNDAKİ KAZA

D-100 Karayolu’nda motosikletiyle akaryakıt tankerine çarpan polis memuru Recep Umut Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahraman’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman’a sevk edildi. Kaza, dün saat 10.00 civarında D-100 Karayolu Prof. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında, Cevizlibağ yönüne doğru meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli olan Kahraman, motosikletiyle göreve giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TANKERE ÇARPMA ANI

Recep Umut Kahraman’ın 34 KCZ 589 plakalı motosikleti, sağ şeritte ilerleyen Bahadır Salih A. yönetimindeki 06 GGG 31 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE KAYBETTİ

Gelişen olaylar sonucunda, sağlık ekipleri polis memuru Recep Umut Kahraman’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek yolun iki yönünü trafiğe kapattı. Tanker şoförü Bahadır Salih A., gözaltına alınırken Cevizlibağ yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından Recep Umut Kahraman’ın cenazesi, Prof. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Kahraman’ın cenazesi memleketi Adıyaman’a gönderildi. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.