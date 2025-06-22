Motosiklet TIR’a Çarpıp Hayatını Kaybetti

KAZA AYRINTILARI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, motosiklet sürücüsü Mehmet Atlı’nın (43) hayatını kaybetmesine yol açtı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Marmaracık Mahallesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET TIR’A ÇARPTI

Mehmet Atlı, 59 AKF 705 plakalı motosikleti ile dikkatsizce önünde seyreden ve emniyet şeridine yanaşmaya çalışan Mahmut E. yönetimindeki 55 AK 911 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan hızla çarptı. Kaza sonrası durum, bölgedeki kişilerin ihbarı ile polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine ulaşan acil yardım ekipleri, yaralı Mehmet Atlı’ya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra, Atlı kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak polis, TIR’ın sürücüsü Mahmut E.’yi gözaltına aldı ve kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.