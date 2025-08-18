Motosiklet TIR’a Çarptı, Sürücü Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’da, bir motosiklet kazasında sürücü Furkan Tigit (20) hayatını kaybetti. Olay, Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Şehir merkezi istikametine doğru sürüş yapmakta olan Furkan Tigit yönetimindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 41 AKH 888 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Tigit’in yanı sıra, arkasındaki yolcu Emir K. de ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yola polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki Furkan Tigit, hastaneye kabul edildikten sonra hayatını kaybetti. Emir K.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu trajik olay, motosiklet güvenliğinin ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.