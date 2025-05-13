Motosiklet Tır İle Çarpıştı, Ölüm

TRAJİK KAZA

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde çalışan ve mesai sonrası evine dönen Seçkin Kırçoban’ın kullandığı 67 AEA 580 plakalı motosiklet, Aytekin A. yönetimindeki 81 AAN 75 plakalı tır ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen, Seçkin Kırçoban maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca, Kırçoban’ın kazadan bir gün önce sosyal medya üzerinden motosikletini satışa çıkardığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Bu talihsiz kaza, motosiklet kullanımı ile ilgili güvenlik önlemlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.