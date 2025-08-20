Motosiklet Tıra Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir motosikletin emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpması sonucunda bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza saat 21.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyreden H.A. isimli tır sürücüsü, aracıyla emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola kenarına yöneldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU VE CEZALAR

Bu esnada, aynı yönde ilerleyen 16 yaşındaki M.E.E. yönetimindeki motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak bulundu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Burada gerekli kontrollerden geçirilen M.E.E., ileri tetkik ve tedavi edilmek üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aynı zamanda, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve hastanede yapılan kontrollerde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu nedenle motosiklet sürücüsüne 50 bin TL para cezası uygulandı.