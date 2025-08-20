Haberler

Motosiklet Tıra Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir motosikletin emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpması sonucunda bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza saat 21.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyreden H.A. isimli tır sürücüsü, aracıyla emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola kenarına yöneldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU VE CEZALAR

Bu esnada, aynı yönde ilerleyen 16 yaşındaki M.E.E. yönetimindeki motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak bulundu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Burada gerekli kontrollerden geçirilen M.E.E., ileri tetkik ve tedavi edilmek üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aynı zamanda, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve hastanede yapılan kontrollerde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu nedenle motosiklet sürücüsüne 50 bin TL para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.