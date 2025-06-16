Motosiklet Topluluğu Hediye Dağıttı

PROJE KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce öğrenciye ulaşan motosiklet topluluğu, “1000 Motorcu 1000 Çocuk” projesi çerçevesinde Kırklareli Merkez Kırk Şehitler İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilere oyunlar oynayan motosikletliler, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, eğitim paketleri, ayakkabı ve çantalar hediye etti. Motosiklet topluluğu, Kırklareli Merkez Kırk Şehitler İlkokulu’na giderek 55 motosikletli ile etkinlikte yer aldı.

ETKİNLİKLER İLE FARKINDALIK YARATILDI

Etkinlik boyunca motosikletli grup, öğrencilere motosikletler hakkında bilgi verdi. Ardından drama öğretmeni Burcu Ceylan, beden dili, hayal gücü ve grup etkileşimi üzerine çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler bu etkinlikler ile birlikte eğlenceli vakit geçirirken, aynı zamanda hayal gücünü de geliştirme fırsatı buldu.

PROJE KOORDİNATÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Projenin kurucusu ve proje koordinatörü İlker Kül, projenin yaklaşık 9 yıl önce başladığını belirterek, “9 bin 600’ün üzerinde çocuğa hediye dağıttık” dedi. Kül, etkinliğe yaklaşık 55 motosiklet ve 70 kişi ile katıldıklarını ifade etti. “Her şeyden önce kendi çocukluğuma iniyorum. O çocukların mutluluğunu içimde hissediyorum, onları mutlu etmek bu projede beni daha da motive ediyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak çok önemli bir şey. Onların ufuklarında gelecekte bir hedef sağlamak çok önemli” şeklinde konuştu. Hakkari’nin bir köyünde yaşanan bir durumu örnek veren Kül, “Deniz görmemiş bir çocuğa başka umutlar veriyorsunuz. Çalışırsanız, okursanız, daha çok kitap okursanız ve okulu severseniz nerelere gelebileceklerini anlatıyoruz. Bu da hep motivasyon kaynağı oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.