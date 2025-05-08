Motosiklet Trafik Levhasına Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN İKİ KİŞİ

Burdur’da meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletin kaldırımdaki trafik levhasına çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Burdur’un Tepe Mahallesi’nde bulunan Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet C.E. tarafından yönetilen ADA 229 plakalı motosiklet, şehir merkezine doğru giderken Manastır Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 100 metre sonra sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki trafik levhasına çarptı.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet C.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Berk C. şarampole savruldu. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayrıca, polis ekipleri Berk C.’nin kopan bacağını olay yerinin yakınındaki arazide bulup sağlık görevlilerine teslim etti.

HASTANEYE KALDIRMA VE İNCELEME

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Berk C., burada yapılan müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Diğer yaralı Mehmet C.E.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi geldi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.