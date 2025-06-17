Motosiklet, Traktör Römorkuna Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA ARKA ÇARPMA OLDU

Malatya-Elazığ yolunda seyir halindeki bir motosikletin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya-Elazığ yolu üzerindeki Kanyon Caddesi Maraton Yüzme Havuzu karşısında gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALI

Edinilen bilgilere göre, Malatya yöresinden Elazığ yönüne doğru sağ şeritte seyreden A.S. (29) idaresindeki 10 ACY 489 plakalı traktöre bağlı römorka, aynı istikamette giden T.M.K. (29) yönetimindeki 44 AHE 449 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Motociklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.