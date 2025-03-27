Motosiklet ve Araba Çarpıştı: 2 Yaralı

ANTALYA’DA FECİ KAZA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kazada, bir kişinin durumu ağır, diğerinin durumu ise daha hafif. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü ve yolcusu çarpışmanın etkisiyle otomobilin üzerinden fırlayıp yola düştü ve metrelerce sürüklendi.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikret E. E. tarafından kullanılan 07 BLM 141 plakalı motosiklet, AKM kavşağına geldiğinde, Yener G. tarafından kullanılan 07 VHJ 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fikret E. E. ve motosiklette yolcu olan Mustafa Ö. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi geldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ANLAR

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ve motosikletin çarpışması sonrası motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yola fırlayarak metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Bu görüntüler, olayın trajik boyutunu gözler önüne seriyor.