Motosiklet Ve Minibüs Çarptı: 1 Yaralı Nevşehir’de Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

MOTOSİKLET İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 KİŞİ YARALANDI

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Arif S.’nin kullandığı 50 AET 287 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Ahmet D.’ye ait 34 KJY 152 plakalı minibüs çarptı. Şiddetli çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yerde sürüklendi ve yol kenarında park halindeki bir yolcu otobüsüne çarptı.

YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAFİK KAZASI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğini ve sorumlularını tespit etmek için polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı bilgilerin soruşturma sürecinde netleşeceğini belirtti.