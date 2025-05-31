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Motosiklet ve otomobil çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALANMA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletle otomobil çarpıştı. Olayda, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü M.B.B.(16) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy yolunda gerçekleşti.

ÇARPIŞMA ANINDA OLAY GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Yeniköy yönünden Orhangazi istikametine seyreden E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B.B.’nin kullandığı 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpma sonucunda motosiklet savrulurken, otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Olayın ardından durumun acil olduğu bildirilerek, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILMA VE İNCELEME

Yaralı olan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü M.B.B.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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