Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı

KAZA ANINDA GÖRÜLEN TUTULMAZLIK

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü M.B.B. (16) yaralandı. Olay, saat 23.00 sularında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy yolunda gerçekleşti. Yeniköy’den Orhangazi yönüne giden E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B.B.’nin kullandığı 16 AOM 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKE OLMADAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı, otomobil ise yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EHLİYETSİZ MÜDAHALELER

Yapılan kontroller sırasında motosiklet sürücüsü M.B.B.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bu tür kazalar, ehliyet ve trafik güvenliği konularının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.