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Motosiklet Yangını Gözyaşlarına Sebep Oldu

ALEV ALEV YANAN MOTOSİKLETİN KALINTILARI**

Olay, Çorum’un Ekin Caddesi’nde gerçekleşti. İmdat Çördük’e ait olan 3 tekerlekli elektrikli kasalı motosiklet, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek motosikleti tamamen sardı.

MOTORSİKLET SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU**

Motosikletin alev aldığını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, motosikletten geriye yalnızca iskeleti kaldı. Motosikletin sahibi, elindeki güğümle yangını söndürmeye çalışırken gözyaşlarına hakim olamadı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI**

Yangın sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay, çevredeki vatandaşların da büyük üzüntüsüne yol açtı.

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