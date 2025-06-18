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Motosiklet Yarışı Feci Kaza Yaptı

 

KAZANIN DETAYLARI

 

Sakarya’nın Karasu ilçesinde motosikletlilerin yarış yaptıkları iddiaları ile ilgili üzücü bir kaza meydana geldi. Motosikletler, aynı yönde seyir eden ve farları yanmadığı belirtilen bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Küçükkarasu mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Sıtkı Genç yönetimindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaparken, yabancı uyruklu sürücülerin kontrolündeki 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrasında motosikletler ciddi hasar aldı ve otomobil şarampole devrildi.

 

 

Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü B.G. ile otomobilde bulunan A.A.S. (38) ve M.A.S. (14) yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korudu ve sağlık ekipleri, olay yerine çok sayıda müdahale ekibi yönlendirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

 

İNCELEME BAŞLATILDI

 

Olay yeri incelemesi gerçekleştirildi ve hayatını kaybeden Sıtkı Genç’in cenazesi hastane morguna gönderildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bu üzücü olayı aydınlatmak için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

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