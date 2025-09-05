Motosiklet Yarışları Afyon’da Yapılacak

AFLARDA HEYECAN YAŞANIYOR

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nin, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en iyi motokros pisti olarak değerlendirildiğini belirtti. Afyon, 3-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen Afyon Motofest ile Dünya Motokros Şampiyonası dahilinde motorsporlarının kalbi haline geliyor. Bu yıl 8. kez gerçekleşecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde, TMF Başkanı Vefa, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

KADİM TOPRAKLARDA YAPILAN YARIŞLAR

Vefa, “Öncellikle 6 yıl, 8. yarış oluyor. Afyonkarahisar’da olmasının büyük bir önemi var. Ülkemizin İstiklal Savaşı’nın ilk adımlarının atıldığı bu kadim topraklarda olmanın saygınlığını yaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ilk senelerde başlattığımız, o zamanların yönetiminin desteğiyle motokros pisti hazırlandı. Çok büyük emekler harcandı. FIM tarafından dünyanın en iyi motokros pisti olarak gösteriliyor. Bu durum da bize çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Her sene katlanarak geliştirdiğimiz bu spor dalında artık Türk sporcularımız da var. İlk senelerde olamamıştı ama o rol modellik bizim sporcularımıza da yansıdı” ifadelerini kullandı.

Yarışların son aşamalarına yaklaşırken sıralamanın neredeyse kesinleştiğini dile getiren Başkan Vefa, “Kişi olarak ilk katılım çok daha fazlaydı. Şu an sonuna gelmiş olunmasıyla birlikte sonuçlar neredeyse belli. Yine de zirveyi zorlayacak yarışçılar yarışı bırakmıyorlar. Bu 18. ayak, 19. ayakta buradan çıkıyorlar sonrasında Çin ve Avustralya’da son buluyor. Biz de bunun 18. ayağındayız” şeklinde konuştu.

TÜRK YARIŞÇILARIN BAŞARISI

Gerçekleşecek organizasyonda yarışacak Türk sporcularla ilgili bilgi veren Mehmet Sadık Vefa, “Burada 11 Türk yarışçımız var. Bu da çok memnuniyet verici. Önümüzdeki yıllarda da bunu arttırmanın peşindeyiz. Çünkü her sporcu bir diğerine rol model oluyor. İnşallah bu sayıyı daha yukarı çekebilirsek kendimizi daha başarılı sayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Vefa son olarak, buradaki yarışların hem kadınlar hem de erkeklerde yapıldığını aktardı.