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Motosiklet Yaşlı Adama Çarptı, Yaralı

YAŞLI ADAM DÜŞTÜ, MOTOSİKLET ÇARPTI

Elazığ’da yolda ilerlerken dengesini kaybedip düşen yaşlı bir adama motosiklet çarptı. Olayda iki kişi yaralanırken, kazanın anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Yeni Mahalle Geçer Sokak’ta gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YAŞLI ADAM YARALANDI

Alınan bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 44 AFR 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki O.A.’ya çarptı. Kaza sonucunda yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevre halkının ihbarda bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine gönderildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Olay anları, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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