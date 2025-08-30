Motosiklet, Yaşlı Kadına Çarparak Yaraladı

YAŞLI KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

Kastamonu’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı kadına motosiklet çarptı. Kaza, Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.S. hakimiyetindeki 37 ADJ 852 plakalı motosiklet, 87 yaşındaki Ş.K.’ye çarptı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazada Ş.K. ağır yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadına sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın detaylarına yönelik inceleme başlatıldı.