Motosiklet Yaya Geçidinde Devrildi

YAYA GEÇİDİNDE KAZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen bir vatandaşa yol vermek isteyen sürücü, durmakta olan otomobile çarpmamak için ani fren yapıyor. Bu hareket sonucu motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruluyor ve hafif yaralanıyor. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Olay, saat 13.30 sularında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşiyor.

MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne ilerleyen M.K. yönetimindeki 07 BVU 845 plakalı motosiklet, yaya geçidinde bekleyen bir kişiye yol vermek amacıyla durmakta olan D.K. idaresindeki H 765 PO 159 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yapıyor. Bu esnada motosiklet kontrolünü kaybederek devriliyor ve önündeki araca çarpıyor. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. hafif şekilde yaralanıyor. Olayı gözlemleyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

Hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Kaza anına dair görüntüler, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde bekleyen bir kişiye yol vermek için durduğu, motosikletin fren yapıp devrildiği ve ardından araca çarptığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatılıyor.