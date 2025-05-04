Motosiklet Yaya İle Çarpıştı: 2 Yaralı

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmekte olan bir şahsa motosiklet çarptı ve kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, bu kaza akşam saatlerinde Akyurt’taki Nurettin Cankurtaran Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam, uzun süre yerinden kalkamadı. Aynı zamanda motosiklet sürücüsünün de kazada yaralandığı bildirildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de ambulansla hastaneye götürdü. Yaralı olan yaşlı adamın bilincinin açık olduğu fakat hareket edemediği öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.