Motosiklet, Yaya V.Ş.’ye Çarptı

HATAY’DA KAZA ANI KAMERADA

Hatay’da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile motosiklet arasında kaza gerçekleşti. Bu kaza sonucunda yaya ve motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yayanın çarpma sırasında metrelerce havaya savrulması, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, 9 Ağustos tarihinde saat 17.30 civarında Arsuz ilçesi Akçalı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskenderun yönünden Arsuz’a doğru hareket eden motosiklet sürücüsü E.Y. yönetimindeki 34 HBZ 809 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya V.Ş. metrelerce havaya savruldu. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada motosiklet sürücüsü E.Y., yolcusu E.K. ve yaya V.Ş. yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücü ve yolcusunun bilinci açıkken, yaya V.Ş.’nin hastaneye kapalı şekilde kaldırıldığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.