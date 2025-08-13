Haberler

Motosiklet Yayaya Çarptı, Kaza Kaydedildi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Güngören’de, yayalara kırmızı, araçlara yeşil ışık yandığı anda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Bu kaza, bir araç kamerası ile kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Merter Yan Yolu’nda gerçekleşti. Trafik ışıkları yayalara kırmızı, araçlara yeşil yandığı sırada, bir kişi yaya geçidinden geçerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bazı araçlar bu yayaya yol verdi, ancak yolun en sağından gelen bir motosiklet yayaya çarptı.

KAZANIN SONUÇLARI

Kazanın etkisiyle yaya yaklaşık 10 metre kadar ileri savrulurken, motosikletin kaldırıma çarparak durması sağlandı. Kaza anı, trafikteki başka bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve çevredeki insanların yere düşen yayaya yardım etmeye çalıştıkları anlar dikkat çekiyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

