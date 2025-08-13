Motosiklet Yayaya Çarptı, Kaza Kaydedildi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Güngören’de, yayalara kırmızı, araçlara yeşil ışık yandığı anda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Bu kaza, bir araç kamerası ile kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Merter Yan Yolu’nda gerçekleşti. Trafik ışıkları yayalara kırmızı, araçlara yeşil yandığı sırada, bir kişi yaya geçidinden geçerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bazı araçlar bu yayaya yol verdi, ancak yolun en sağından gelen bir motosiklet yayaya çarptı.

KAZANIN SONUÇLARI

Kazanın etkisiyle yaya yaklaşık 10 metre kadar ileri savrulurken, motosikletin kaldırıma çarparak durması sağlandı. Kaza anı, trafikteki başka bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve çevredeki insanların yere düşen yayaya yardım etmeye çalıştıkları anlar dikkat çekiyor.