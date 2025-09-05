Haberler

Motosiklet Yayaya Çarptı, Yaya Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYANIN DURUMU

Edinilen bilgiye göre, 55 ANJ 627 plakalı motosikletin sürücüsü M.G., H.Ö. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Ö. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

