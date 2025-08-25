Motosikletçi, Polisten Yardım İstedi

İSTANBUL’DA KAZA ANI VE POLİS YANITI

İstanbul’da seyir halindeyken ani bir manevra yapan diğer bir aracın tehlikesinden son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yaşadığı korkunun ardından polisten yardım talep etti. Ancak yaşanan diyalog sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı. Kask kamerası açık olan motosiklet sürücüsü, bir aracın aniden önüne kırması sebebiyle ezilmekten kurtuldu ve büyük bir panik içerisinde, karşılaştığı polis memurlarına giderek şikâyette bulunmak istedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ŞAŞIRTICI AÇIKLAMASI

Sürücü, “Beni öldürüyorlardı, elim ayağım titriyor, anlatamıyorum” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Ancak yanındaki polis memurunun şaşırtıcı tepkisi dikkat çekti. Polis memuru, silah hareketi yaparak “Tabancayla mı? 112’yi ara!” şeklinde yanıt verdi. Sürücü bu sırada şikâyetçi olacağı aracın ilerlediğini gördü ve polislerden aracı durdurmasını rica etti. Ancak polisler, herhangi bir müdahalede bulunmadı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI

Olayın kask kamerasıyla kaydedilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, polislerin ilgisizliğini eleştirirken, diğerleri ise yaşanan olayın “polislerin görev kapsamına girmediğini” savundu. Bu tür tartışmalar, toplumsal olaylara dair kamuoyunun ne denli çeşitli bakış açılarına sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.