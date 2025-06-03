Motosikletçi Tır Altında Hayatını Kaybetti

TIR ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLETÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen feci kaza sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki motosikletçi, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, D100 Karayolu İzmit istikameti SGK önünde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Emre Boztekin’in, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmeye çalışırken düştüğü ve bu sırada tırın altına girdiği belirtildi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası durumu fark eden vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Emre Boztekin’in olay anında hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç motosikletçinin cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak Fevziye Camii’ne getirildi. Cenaze namazı, öğle vaktinde kılındıktan sonra Boztekin, şehir mezarlığında defnedildi.