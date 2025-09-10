Motosiklete Kamyon Çarptı, 1 Ölü

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklete kamyonun çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bursa’dan Balıkesir yönüne giden Turhan E. yönetimindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi girişindeki kavşakta duraksayan Mehmet Ata (44) yönetimindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete çarptı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yere savruldu. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve motosiklet sürücüsü Mehmet Ata ile onun oğlu E.A. (15) ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki Mehmet Ata, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğul E.A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi ve o da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAYIN SONRASI VE SORUŞTURMA

Olay yerinde jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazanın sorumlusu olan kamyon sürücüsü Turhan E., gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.