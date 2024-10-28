Motosikletin Üstünde Ölümü Hiçe Saydılar

TEHLİKE DOLU YOLCULUK

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kask ve koruma ekipmanları olmadan motosiklete binen dört genç, adeta yaşamlarını tehlikeye atıyor. Kendilerini kaydeden bir vatandaşın uyarılarına kulak asmadan trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motosikletle bir süre sonra gözden kayboluyor.

MOTOSİKLET TUTKUSU VE SORUNLU DAVRANIŞLAR

Olay, İnegöl ilçesinde gerçekleşiyor. Motosiklet meraklısı olan dört genç, iki tekerlekli araca sığmak için üst üste çıkıyor. Arkadaki yolcu, artçının omzunda yolculuk yaparken, kaza riski oluşturan bu davranış kameraya yansıyor. Gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırmadan kilometrelerce ilerlemeye devam ediyor. O o anlar, kaydedilen görüntüler sayesinde anbean belgeleniyor.