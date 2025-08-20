Motosikletin Üzerine İnşaat Demirleri Düştü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, inşaat demirlerinin tırdan indirildiği esnada, motosikletin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar, tır şoförünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, Bahçe ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti.

DEMİRLERİN DÜŞMESİ VE YARALILAR

Elde edilen bilgilere göre, Murat B. idaresindeki 31 YL 952 plakalı tırın yan kapaklarından inen inşaat demirleri, o sırada yoldan geçmekte olan 80 AGL 038 plakalı motosikletin üzerine düştü. Motosiklette oturan Arda Kasar ve Cihat Ateş, yaralanarak çevredekilerin yardımıyla demirlerin altından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

ŞOFÖRÜN DURUMU VE SORUŞTURMA

Olay sonrasında tır, emniyet garajına çekildi. Tır şoförü Murat B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, demirlerin devrildiği anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.