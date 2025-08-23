Motosikletle Arkadaşını Vurdu, Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

22 Nisan’da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde yaşanan olayda, Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezinti yapmaya çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., yolda giderken belinden çıkardığı tabancayı denemek amacıyla havaya ateş açtı. Daha sonra, kazara tekrar ateş alan tabancadan çıkan merminin, Hirman’ın sırtına isabet etmesi sonucu yaralanma meydana geldi. M.E.Ş., 12 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak arkadaşının yorgun mermiyle vurulduğunu bildirdi. Hastaneye kaldırılan Hirman, 29 Nisan’da hayatını kaybetti. M.E.Ş., gözaltına alındı ve suçunu kabul ederek tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

M.E.Ş. hakkında düzenlenen iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. Sanığın, ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması’ suçlarından yaşının küçük olması gibi durumlar göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezası ile ceza alması talep edildi.

SUÇUN KABULÜ VE SAVUNMASI

M.E.Ş., mahkemedeki ifadesinde, Murat Aras ile arkadaş olduklarını ve aralarında bir husumet olmadığını belirtti. “Arkadaşlarım merak ettiği için tabancamı yanıma aldım. Motosikletle giderken tabanca kemerimi sıktı. Bu sırada tabancayı çıkartmaya çalışırken ateş aldı. Murat, ‘vuruldum’ diye bağırdı. Bunun üzerine motosikleti durdurup, müdahale ettikten sonra 112’yi aradım. Arkadaşıma zarar verme kastım yoktu.” dedi.

GÖRGÜ TANIKLARININ BEYANLARI

Olayın tek tanığı S.M., M.E.Ş.’nin havaya bir el ateş ettiğini belirtti ve “Daha sonra bize dönüp, ‘sıkarım’ dedi. Bir süre ilerledikten sonra tekrar tabancayı kaldırdı ancak silah ateş almadı. O sırada silahla uğraşırken tabancası patladı ve kurşun Murat’a isabet etti.” diye konuştu. Murat’ın motosikletin üstünde kendini yere attığını ve “Böbreğim ağrıyor” diyerek babasını aramasını istediğini aktardı.

TUTUKSULUK VE TAHLİYE DURUMU

M.E.Ş., Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Ağustos’ta hâkim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, suçun niteliği, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, yaş ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

AİLENİN DUYGUSAL TEPKİLERİ

Murat Aras Hirman’ın annesi Zahide Karabıyık, “Oğlum toprağın altında yatarken, katili ilk duruşmada yaşından dolayı tahliye edildi. Ne yapacağımı bilemedim, bir kez daha öldüm.” diyerek duygularını ifade etti. Ayrıca, oğlunun çok sevdiği şeylerin sadece oyuncaklar olduğunu vurguladı ve “Kardeşini ağabeysiz, beni kimsesiz bıraktı.” dedi.

DOĞUM GÜNÜ ANISINA YAPILAN ETKİNLİK

Zahide Karabıyık, katilin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, “Eli silah tutan bir çocuk, oğlumu toprağın altına koydu. Adalet istiyorum.” şeklinde konuştu. Oğlunun doğum günü için mezar başında kutlama yapılırken, bu anların video kaydına alındığı öğrenildi.