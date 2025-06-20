Motosikletle Tehlikeli Hareket Eden Şahsa Cezai İşlem

HATAY’DA YASAL İŞLEM

Hatay’da yaşamını sürdüren U.B. (25) isimli bir şahıs, motosikletinin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan bir davranış sergiledi ve bunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu durum, hızla dikkat çekti ve adli süreç başlatıldı. Motosiklet, otoparka çekilerek trafikten men edilirken, şahsın ehliyetine el konuldu.

TRAFİK KURALINI İHLAL EDEN GÖRÜNTÜLER

U.B., farklı tarihlerde motosikletle yolculuk yaptığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntülerde, tehlikeli manevralarla trafik kurallarını ihlal eden şahsın tespiti için Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalardan sonra U.B. tespit edilerek, 6 farklı maddeden cezai işlem uygulanmaya başlandı.

ADLİ İŞLEM VE CEZALAR

Yapılan kontroller sonucunda, U.B.’ye ‘trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemler neticesinde motosikleti otoparka çekilirken, şahsın ehliyetine de el konuldu. Bu olay, toplumda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.