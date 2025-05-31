Motosikletle Tehlikeli Yolculuk Gerçekleşti

TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Üç genç, motosikletle gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk sırasında adeta bir aksiyon filmi sahnesi yaşadı. Vietnam’ın Haiphong kentinde seyir halinde olan motosiklet, bir minibüse çarpmamak için ani bir manevra yapınca sulama kanalına düştü. Motosikletten iki kişi kanala düşerken, en arkada oturan genç son anda atlayarak köprü korkuluklarına tutunmayı başardı ve bu sayede mucizevi bir şekilde kurtuldu.

SOCIAL MEDYA YANSIMALARI

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İzleyicilerden bazıları “Tom Cruise işine baksın” ve “Film sahnelerini aratmadı” gibi eğlenceli yorumlar yaparak durumu mizahi bir dille değerlendirdi.