Motosikletler Kocatepe’den Hareket Etti

KOCATEPE’DE BULUŞMA

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde düzenlenen “Süvarinin izinden” etkinliği için motosiklet tutkunları Kocatepe’de bir araya geldi. Katılımcılar, burada Türk bayrağını açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli, katılımcılara Büyük Taarruz hakkında detaylı bilgi verdi. Gönüllüler, etkinlik için son hazırlıklarını tamamladıktan sonra motosikletlerine binerek Kocatepe’den hareket etmeye başladı.

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, “yaklaşık bin motosikletlinin süvarinin izinden gitmek üzere rotanın başlangıç noktasında” bulunduklarını ifade etti. Kuru, katılımcıların buradan hareket ederek ilk taarruz cephesinin içinden geçeceklerini belirtti. “Tınaztepe ve Çiğiltepe’ye uğrayacağız. Çiğiltepe’de şehitlik ziyaretlerimizi yaptıktan sonra süvarinin asıl geçiş noktası olan Ahırdağı geçişine başlayacağız. Ahırdağı’ndaki zorlu geçişi bitirdikten sonra Yörükmezarı ve Tokuşlar köylerine inip ilk gün programı tamamlayacağız” diye ekledi.