Motosikletler, Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

ETKİNLİK VE AMAÇLARI

Kırklareli’nde ‘Bir Kural Bir Ömür’ etkinliği çerçevesinde motosiklet sürücüleri trafik güvenliğine vurgu yaptı. Bu etkinlik, Trafik Haftası kapsamında düzenlendi ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, etkinlikte bir konuşma yaptı. Güler, motosiklet kazalarıyla mücadele ettiklerine dikkat çekerek, “Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için de büyük bir anlam taşıyor” dedi.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Trafik güvenliği konusuna değinen Güler, “Her ne kadar farkındalık eğitimlerimiz olsa da istenilen düzeyde değiliz. Özellikle bayram zamanlarında birçok insanımızın yolda vefat ettiğini görüyoruz. Ahlak ve erdem gibi değerlerimizi öncelemediğimiz sürece bu sorunları aşamayız. Öncelikle çocuklarımıza ahlaklı olmayı, ardından kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

DENETİM SAYILARI VE GELECEK PLANLARI

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon motosiklet olduğunu belirtti. Çamuroğlu, “İlimizde 2023 yılında 15 bin 191 motosiklet denetlendi. 2024 yılında bu sayı 18 bin 464’e yükselecek. 2025 yılında ise denetim sayısını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR TURU VE TRAFİK KURALLARINA DİKKAT

Konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri, şehir turu yaparak trafik kurallarına dikkat çekti.