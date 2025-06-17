Motosikletlere Çarpan Otomobil, 4 Yaralı

OTOMOBİL MOTOSEKLETLERE ÇARPTI, 4 YARIYA NEDEN OLDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin karşı yönden gelen iki motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracını terk ederek yaya olarak bölgeden kaçtı. Kaza, akşam saatlerinde Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, iddialara göre şerit ihlali yapınca iki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler ve üzerlerindeki 4 kişi yola savruldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazadan sonra sürücü, aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralılar, ekiplerin müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için jandarma harekete geçti ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.